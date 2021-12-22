  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında Kübra Par'dan ilginç döviz modeli çıkışı
Gündem

Canlı yayında Kübra Par'dan ilginç döviz modeli çıkışı

Canlı yayınında yeni ekonomi modeli ve döviz planı konuşulurken, uzmanların açıklamaları sunucu Kübra Par'ı da şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 01:41:00 -

Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında, yeni ekonomi modelinin maddeleri tartışıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ile Prof. Dr. Ersan Şen arasındaki diyalogun arasında moderatör Kübra Par, ilginç bir yorumda bulundu.

"Kendimi bir anda salgın dönemindeki yasakları algılamaya çalışırkenki gibi hissettim"

Yeni ekonomi modelini salgın döneminde alınan kısıtlamalarla kıyaslayan Par, "Kendimi bir an salgın dönemindeki yasakları algılamaya çalıştığımız günlerdeki gibi hissettim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay