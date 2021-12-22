Canlı yayında Kübra Par'dan ilginç döviz modeli çıkışı
Canlı yayınında yeni ekonomi modeli ve döviz planı konuşulurken, uzmanların açıklamaları sunucu Kübra Par'ı da şaşkına çevirdi.
Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında, yeni ekonomi modelinin maddeleri tartışıldı.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ile Prof. Dr. Ersan Şen arasındaki diyalogun arasında moderatör Kübra Par, ilginç bir yorumda bulundu.
"Kendimi bir anda salgın dönemindeki yasakları algılamaya çalışırkenki gibi hissettim"
Yeni ekonomi modelini salgın döneminde alınan kısıtlamalarla kıyaslayan Par, "Kendimi bir an salgın dönemindeki yasakları algılamaya çalıştığımız günlerdeki gibi hissettim" dedi.