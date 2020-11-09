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Gündem Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 03:31:00 -

Cüneyt Özdemir'in YouTube'da açtığı canlı yayının konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.

Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil." diyerek tepki gösterdi.

Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem sen bunu bilmezsin yayıncı olarak." dedi.

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