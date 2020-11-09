Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

Cüneyt Özdemir'in YouTube'da açtığı canlı yayının konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.

Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil." diyerek tepki gösterdi.

Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem sen bunu bilmezsin yayıncı olarak." dedi.