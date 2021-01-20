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Gündem Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! Mehmet Durakoğlu ile Ayşenur Arslan alay konusu oldu...
Gündem

Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! Mehmet Durakoğlu ile Ayşenur Arslan alay konusu oldu...

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan arasında canlı yayında yaşanan diyalog sosyal medyada alay konusu oldu. Ayşenur Arslan'ın, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusuna, Durakoğlu, "Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini..." diye yanıt verirken,. Arslan'ın, 'Bana diyorlar' sözleri üzerine, Durakoğlu'nun 'U' dönüşü yaparak, 'O zaman hakaret olabilir" demesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 10:58:00 -

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Ayşenur Arslan'ın 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sözlerine Durakoğlu'nun verdiği iki farklı yanıt alay konusu oldu.

Önce 'Sayılmaz' dedi, sonra 'u' dönüşü yaptı

Programa mesaj atan bir kişi, Ayşenur Arslan'a, 'Bunak kadın' ifadelerini kullandı. Duruma tepki göstermek isteyen Arslan, avukat Mehmet Durakoğlu'na, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusunu sordu.

Durakoğlu, 'Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini... Tıbbi bir terim' yanıtını verdi.

Arslan, büyük şaşkınlık yaşarken, 'Ama bana diyorlar' dedi.

Durakoğlu, saniyeler önceki sözlerinden 'U' dönüşü yaptı, "O zaman sayılabilir" dedi.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Yayını takip edenler diyaloğa hayli şaşırırken, video sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar Durakoğlu ve Arslan'ı tiye aldı.

Gelen bazı yorumlar şöyle:

Kemalist hukuk ve adalet mantığını biz günlerce anlatsak bu kadar iyi anlatamazdık!

Bir tarafa olunca bunak demek suç değil, diğer tarafa olunca haa suç demek. Sizin zihniyetiniz bu... Müthiş bir tanımlama olmuş bir güruh için...

Ha o zaman olur... Çok komikler yaa...

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