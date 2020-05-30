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Canlı yayında ilginç anlar! Seyirci ısrar edince maskesini çıkardı ve...

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, katıldığı bir televizyon programında maskesi ile yorumlarda bulundu. Ünsalan'ın seyircilerden gelen "Yanın boyunca neden maskeyle konuştu" sorusuna cevap verdiği o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:54:00 -

Düşen meteor ile ilgili Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'a değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, yanının sonuna doğru seyircilerden ısrarla gelen "Yanın boyunca neden maskeyle konuştu" sorusuna maskesini çıkarıp dişlerini göstererek yanıt verdi.

Düşen göktaşı ile ilgili haberleri değerlendiren Ünsalan, göktaşının şehir merkezine düşmesi halinde ne olabileceğini değerlendirdi. Fakat skype üzerinden yapılan yayın boyunca maskeyle konuşan Ünsalan'ın neden maskeyle konuştuğuna ilişkin seyircilerden ısrarla gelen sorular üzerine Senem Toluay Ilgaz gelen bu soruyu Ünsalan'a aktardı.

Ünsalan da maskesini çıkararak ön iki dişiyle ilgili diş problemi yaşadığını seyircilere gösterdi.

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