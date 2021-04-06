Canlı yayında ilginç anlar! İsmail Saymaz saniyeler içinde kendini yalanladı

Bir radyo programına katılan İsmail Saymaz, yayında Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi hakkında tutarsız sözler sarf etti.

Önce aksini söyledi, sonra kendini yalanladı

Programda Saymaz, İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliğe kapı aralamadığını belirterek sözleşmeden çıkılmasının en büyük sebebinin nafaka meselesi olduğunu iddia etti. Sözleşmenin eşcinselliğe kapı aralamadığını ve aileyi yok etmek gibi bir tehlike ile karşı karşıya bırakmadığını öne süren Saymaz, programın devamında, sözleşmenin ‘cinsel yönelimi’ ayırt etmediğini belirterek kendisiyle çelişti. Saymaz, ‘cinsel eğilim’ itirafı ile sözleşmenin eşcinselliği meşrulaştırdığını itiraf etti.