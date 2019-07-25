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Canlı yayında gündemi sarsan açıklama: Türkiye'yi işgal etme planları var! Bunu havadan yapacaklar

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, katıldığı bir canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Özşahin, NATO'nun Türkiye'yi havadan işgal etme planı olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 01:01
Canlı yayında gündemi sarsan açıklama: Türkiye'yi işgal etme planları var! Bunu havadan yapacaklar

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lütfü Özşahin, NATO'nun Türkiye için bir tehdit olduğunu belirterek, "Biz S-400'leri kime karşı aldık. Türkiye'yi Rusya işgal edecekse S-400'leri neden versin. NATO'nun Türkiye'yi işgal etme planı var. Bunu havadan yapacaklar. Tatbikatını yaptılar. NATO Türkiye'yi korumak için yoktur. Bağlı tutmak için vardır. Yeri geldiğinde de darbe yaptırmak vardır." dedi.

"Türkiye'nin bütün darbelerin arkasında NATO var"

Özşahin, Türkiye'deki darbelerin arkasında NATO olduğunu söyleyerek, "NATO'da gladio yapısı var. Bunların direktifi olmadan ülkelerde darbe olmaz. Türkiye'nin bütün darbelerin arkasında onlar vardır. Hatta FETÖ'de bunların bir parçasıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 01:01
  1. NATO
  2. Lütfü özşahin

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