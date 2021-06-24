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Dünya Canlı yayında görülmemiş anlar! Maaş alamadıklarını söyleyip yayını yarıda kesti
Dünya

Canlı yayında görülmemiş anlar! Maaş alamadıklarını söyleyip yayını yarıda kesti

Afrika ülkesi Zambiya'da bir TV sunucusu, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle canlı yayında dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:04:00 -

Zambiya'da bir TV sunucusu, haberleri yarıda kesip kendilerine ücret ödenmediğinden bahsetti. Yayın aniden kesilirken, kanal yönetimi ise sunucunun 'sarhoş olduğunu' iddia etti.

Zambiya'da Kabinda Kalimina isimli bir TV sunucusu, haber sunuşunu yarıda keserek kendisine ve meslektaşlarına bir süredir ödeme yapılmadığından bahsetmeye başladı.

Kalimina, "Haberlerin dışında, bayanlar baylar, bizler insanız. Ödeme almamız gerekiyor. Ne yazık ki KBN kanalında ödeme alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sunucunun bu sözleri üzerine yayın aniden kesilirken, ekranda Kalimina yerine program açılış görüntüleri dönmeye başladı.

Televizyon kanalının CEO'su ise, Kalimina'nın sarhoş olduğunu iddia ederek olaya karışan herkesin disiplin cezası alacağını söyledi.

Kendisi hakkında 'Sarhoştu' iddialarıyla ilgili konuşan Kalimina ise, yaptığı paylaşımda haber bülteninden önce 3 program daha sunduğuna dikkat çekti.

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