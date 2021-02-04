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Spor Canlı yayında gerilim: Sen kendi haddine bak
Spor

Canlı yayında gerilim: Sen kendi haddine bak

A Spor'da yorumcular Emre Bol ve Reha Kapsal arasında söz düellosu yaşandı. Emre Bol'un"Seni sahalarda görmek isteriz" sözü üzerine Reha Kapsal, "Çalıştırırım çalıştırmam bu seni ilgilendirmez. Sen kendi haddine bak. Saygısızlık yapma. Sen burada benle futbol konuşamazsın. Sen anca magazin yaparsın" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:39:00 -
Canlı yayında gerilim: Sen kendi haddine bak

ASpor'da dün gece yayınlanan programda yorumcular Emre Bol ile Reha Kapsal birbirine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci ile açıklamalarının tartışıldığı bölümde sözü eski teknik direktör Reha Kapsal aldı. Kapsal, "Futboldan anlayan hatta anlamayan insanlar bile diyebilir İrfan Can iyi transfer, potansiyeli var. Önceliği santrafor olmalıydı Fenerbahçe'nin. Sonra alabiliyorsan İrfan Can'ı al. Burada Galatasaray'ın elinden aldık falan.. Şampiyon alamadın mı bunlar kimseyi ilgilendirmez" dedi.

Emre Bol, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin santraforlarının iyi olduğunu onlara top getirme konusunda sarı lacivertlilerin sıkıntı yaşadığını söyledi. Kapsal'ın Fenerbahçe oyuncularının her maç ceza sahasında topla 30'a yakın buluştuğunu belirtmesi üzerine Emre Bol "Kimler buluşmuş" diyerek konuşmaya müdahale etti.

Bunun üzerine Reha Kapsal, "Ya Emre birlikteyiz, sen konuştun ben dinledim. Bir bitireyim. Sahanın içine geldik bir şeyler söyleyeyim" dedi. Emre Bol bu sözlere "Biz de burada oturuyoruz. Hep sahanın içinden gelenler bilecek diye bir şey yok. Sahadan gelmeyenler de bir şeyler bilebilir" deyince stüdyoda gerilim yükseldi.

Reha Kapsal, eskiden kameramanlık yapan Emre Bol'a "Tabii kameramanlık yapan da bilir herkes de bilir" demesiyle sesler yükselmeye başladı. Emre Bol, "Sen burada oturuyorsun. Senin ilk geldiğin zamanları da biliyoruz. Sen yorumcu değilsin sonuçta. Ben bu işi yapıyordum. Sen bu işi yapmıyordun. Onu söylüyorum" dedi.

Reha Kapsal'ın Emre Bol'a yanıtı "Ben senin sözünü bölmüyorum. Her şeye atlıyorsun ya. Biraz saygılı ol" şeklinde oldu. Emre Bol'un "Sen de saygılı ol" yanıtını vermesiyle tartışma kızıştı. Kapsal, "Allah aşkına ya... Burası senin reyting yapacağın program değil, burası daha ciddi program" demesi üzerine devreye programın moderatörü Ender Bilgin girdi. Bilgin, iki yorumcuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Bundan sonra program yorumlarla devam etti. Bu arada Emre Bol'un "Fenerbahçe'de sıkıntılar mevcut. Hoca söylüyor. O da kendi görüşüdür. Sahalarda da görmek isteriz hocayı. Bir takım çalıştırırken nasıl bir performans gösterdiğini görmek isteriz. Uzun zamandır çalıştırmadığı için onun için söylüyorum" demesi ile tartışma tekrar alevlendi.

Reha Kapsal, "Ben milli takım çalıştırdım. 4 tane şampiyonluğum var. Çalıştırırım çalıştırmam bu seni ilgilendirmez. Sen kendi haddine bak. Ben kameramanlık yapıp burada yorum yapmıyorum. Saygısızlık yapma. Sen burada futbol benle konuşamazsın. Sen anca magazin yaparsın" dedi. Emre Bol, bu sözlere "Sen sahaya in de görelim" yanıtının arkasından Ender Bilgin tekrar devreye girdi. İki tarafa da "Lütfen" diye seslenen Bilgin, daha sonra telefonla bağlantıya gitti.

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