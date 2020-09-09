Canlı yayında flaş açıklamalar: Doğu Akdeniz'de medeniyet savaşı yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olması halinde savaş gemilerine Yunanistan talimatı verirken, Rusya’dan da yeni açıklamalar geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Doğu Akdeniz’deki gerginliğin gerçek nedenini açıklıyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.comtr ‘Ülke Gündemi’nde Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
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