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Gündem Canlı yayında flaş açıklamalar: Doğu Akdeniz'de medeniyet savaşı yaşanıyor
Gündem

Canlı yayında flaş açıklamalar: Doğu Akdeniz'de medeniyet savaşı yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olması halinde savaş gemilerine Yunanistan talimatı verirken, Rusya’dan da yeni açıklamalar geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Doğu Akdeniz’deki gerginliğin gerçek nedenini açıklıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:03:00 - 2020-09-09 21:37:34
Canlı yayında flaş açıklamalar: Doğu Akdeniz'de medeniyet savaşı yaşanıyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.comtr ‘Ülke Gündemi’nde Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

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