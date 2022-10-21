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Siyaset Canlı yayında duyurdu: AK Parti'de bir ismin daha istifaya hazırlandığını öğrendim
Siyaset

Canlı yayında duyurdu: AK Parti'de bir ismin daha istifaya hazırlandığını öğrendim

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın ardından AK Partili bir milletvekilinin daha istifa etmeye hazırlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:39:00 -
Canlı yayında duyurdu: AK Parti'de bir ismin daha istifaya hazırlandığını öğrendim

AK Parti'de Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın hem parti hem milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yeni bir istifanın daha kapıda olduğu iddia edildi. Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, AK Partili bir milletvekilinin daha istifa etmeye hazırlandığını açıkladı.

AK Parti'de dün Eşref Fakıbaba depremi yaşandı. Fakıbaba Twitter üzerinden istifasını açıkladı, AK Parti "Bize ulaşmadı" dedi. Fakıbaba'nın istifasının şoku atlatılmadan AK Parti'den bir milletvekilinin daha istifa edeceği iddia edildi.

Hacı Yakışıklı canlı yayında açıkladı

tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu'da Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının perde arkası konuşulurken Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı son edindiği bilgileri canlı yayında anlattı. Yakışıklı, AK Parti'de Şanlıurfa milletvekili bir ismin daha istifasını verebileceğini söyledi. Yakışıklı o ismin istifa için kulis yaptığını aktardı.

Şanlıurfa'lı bir vekil daha istifa edecek

Akit Ankara Temsilcisi Yakışıklı, "Yerel siyaset anlamında Şanlıurfa’daki AK Parti’li siyasetçilerle Fakıbaba arasında anlaşmazlık olduğunu söylediler. Şanlıurfa’da AK Parti içerisinde belki 1 vekilin daha istifa etme noktasında çalışmalar olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

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