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Gündem Canlı yayında dedin demedin kavgası
Gündem

Canlı yayında dedin demedin kavgası

CNN Türk'te Anket şirketi sahibi Murat Gezici ve Gazeteci Metin Özkan'ın söylediği sözleri yanlış anlayınca ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 02:49:00 -

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda gündeme dair konular tartışılırken, programın sonlarına gelinirken Metin Özkan ve Murat Gezici arasında çıkan tartışmada sesler yükseldi.

Sözler yanlış anlaşılınca tartışma çıktı

Programın bu bölümünde kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yaptığı araştırmalardaki doğruluk oranından bahsederken, Metin Özkan "Cumhur İttifakının yerel seçimlerde aldığı oy yüzde 60, hangi ankete inanlım’’ sözlerini söyledi.

Murat Gezici, Özkan’ın sözlerini "yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın oyları yüzde 60 dedin’’ olarak anlayınca ikili arasında tansiyon yükseldi ve dedin demedim tartışması yaşandı.

Gezici, bu sözleri söylediğinin kanıtlanması durumunda yaptığı işi bırakacağını iddia etti.

Moderetör Semiha Şahin, araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

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