Canlı yayında çok kritik uyarı! 'Bu geceye dikkat'

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan sağanağın saat 19.00 gibi etkisini yitireceğini fakat geceden itibaren İstanbul Boğazı çevresinde yeni bir sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Sürmeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte süper hücre görülme olasılığı artar. Bizde kara hortumları genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde görülüyor. Şu saat itibariyle su üzerinde hortum oluşma olasılığı azaldı.

Yağış ne kadar sürecek?

Anadolu yakasında ilerleyen saatlerde 4-5-6 saatleri arasında kuvvetli bir sağanak var. Geceden itibaren İstanbul Boğazı çevresinde bir aşırı yağış daha geliyor. İstanbul'daki bu karanlık görüntüye neden olan şey bulutun büyüklüğü. Bulutun boyu yaklaşık 12-13 kilometre.

Riskli bölgeler

Marmara'nın güneyinde de su baskını yapabilecek sağanaklar var. Yağışın daha kuvvetli beklediğimiz alanı Orta ve Batı Karadeniz. Sakarya, Düzce çevrelerinden Sinop'a kadar alanda kuvvetli sağanak görülecek.