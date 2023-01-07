Canlı yayında çarpıcı analiz: Akdeniz'de kartlar yeniden dağıtılıyor

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Türkiye'nin milli projesi SİHA gemisi TCG Anadolu'nun ne gibi bir etki oluşturacağını değerlendiren Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, Akdeniz'de dengelerin değişeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 23:42:00 - 2023-01-07 23:44:42

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın ise ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu'nun 2023 yılı içerisinde göreve başlaması bekleniyor. Ülke TV’nin başarılı ismi Gözde Özyürek’in sunumuyla gerçekleştirilen Görüş programında 'TCG Anadolu' konuşuldu.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, "Türkiye'nin en büyük savaş gemisini" değerlendirdi. Olçar, "TSK, bu gemiyle Doğu Akdeniz'de çok net oyun değiştirecek yeteneğe sahip" ifadelerini kullandı.

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