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Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li sunucu, Bin Zayid'in ayakkabısını öptü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde televizyon programı sunan Tarık Miyhas skandal bir harekete imza atarak Bin Zayid'e ait olduğunu farz ettiği ayakkabıyı öptü.

21 Mart 2019 Perşembe 17:04

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir program sunucu olan Tarık Mihyas, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'e ait olduğunu söylediği ayakkabıları öpmesi üzerine sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.

Skandal hareket

"Bunun (ayakkabının), Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Zayid’in olduğunu farz ediyorum, bir BAE'li olarak ne yapacağımı biliyor musunuz?" diye sorduktan sonra, ayakkabıları öperek, "Allah onu korusun ve başımızdan eksik etmesin," dedi.

Mihyas'ın hareketi, sosyal paylaşım sitelerinde, özellikle de her BAE'li vatandaşlar için büyük bir hakaret olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:04
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Tarık Mihyas
  3. Muhammed bin Bin Zayid
  4. Ayakkabısını öptü
  5. canlı yayında rezalet
  6. Skandal hareket

YORUM YAZ

  • ismail hakki efendiismail hakki efendi20 dk önce
    bu kuklalar kicinida öperler o kadar zayiflar
  • FATİHFATİH25 dk önce
    ABD. NİN KIÇINIYALAYAN LAR DAN NEBEKLENİR,Kİ ....
  • ŞahinbeyŞahinbey37 dk önce
    Topunuzun boynu devrilsin,bu insan olamaz.
  • Şeref KazanŞeref Kazan51 dk önce
    Anlamakta zorlanıyorum bu zındıklar 100 yıldır ingiliz ve ingilizlere köpeklik edenlerin ayaklarını çizmelerinideğil öpmeye yalamaya alışmışlartepki anlamsız varlık nedenleri olan ingiliz ve köpeklerine sadakatlarını böyle gösteriyorlar
  • AliAli1 sa önce
    Konu ile alakasi olmaya bir yorum yapmak istiyorum burada. Yazacak baska biryer bulamadim, yeniakit de haber olarak teshir etmemis vakayi...Bugun mahkeme karari ile Sarai Sierra'nin katili 11 yil hapse mahkum ediliyor. Adam oldurmek bu kadar ucuz mu bu memlekette kardesim. Cok sinir bozucu ve dusundurucu...
  • sahra sahra 1 sa önce
    it ne yapacaktı ki itin cibilliyetinde vardır ayakkabı yahut ayak yalamak. oda gereğini yapmış yadırgamamak gerek. bizde de çok var bunlardan, bolca yahudi ve avrupalı ayakkabısı yalayan.

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