Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li sunucu, Bin Zayid'in ayakkabısını öptü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde televizyon programı sunan Tarık Miyhas skandal bir harekete imza atarak Bin Zayid'e ait olduğunu farz ettiği ayakkabıyı öptü.21 Mart 2019 Perşembe 17:04
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir program sunucu olan Tarık Mihyas, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'e ait olduğunu söylediği ayakkabıları öpmesi üzerine sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.
Skandal hareket
"Bunun (ayakkabının), Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Zayid’in olduğunu farz ediyorum, bir BAE'li olarak ne yapacağımı biliyor musunuz?" diye sorduktan sonra, ayakkabıları öperek, "Allah onu korusun ve başımızdan eksik etmesin," dedi.
Mihyas'ın hareketi, sosyal paylaşım sitelerinde, özellikle de her BAE'li vatandaşlar için büyük bir hakaret olarak yorumlandı.
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