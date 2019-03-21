Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li sunucu, Bin Zayid'in ayakkabısını öptü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir program sunucu olan Tarık Mihyas, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'e ait olduğunu söylediği ayakkabıları öpmesi üzerine sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.

Skandal hareket

"Bunun (ayakkabının), Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Zayid’in olduğunu farz ediyorum, bir BAE'li olarak ne yapacağımı biliyor musunuz?" diye sorduktan sonra, ayakkabıları öperek, "Allah onu korusun ve başımızdan eksik etmesin," dedi.

Mihyas'ın hareketi, sosyal paylaşım sitelerinde, özellikle de her BAE'li vatandaşlar için büyük bir hakaret olarak yorumlandı.