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Medya Canlı yayında birbirlerine girdiler! 'Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu'
Medya

Canlı yayında birbirlerine girdiler! 'Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu'

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:44:00 - 2023-10-04 11:48:35

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat ile Sözcü TV sunucu Fatih Portal arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'ın 'Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır' sözleri tepki toplamaya devam ediyor. Sözcü TV'ye bağlanan Cemal Canpolat ile Fatih Portakal arasında gergin anlar yaşandı.

"SİZİN KAFA GİTMİŞ"

Sözcü TV Sunucu Fatih Portakal, CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'ın 'Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır' sözlerine sert tepki gösterdi. Fatih Portakal "Sizin kafa gitmiş! Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu." ifadelerini kullandı.

"GİTMEYİN BU ZİHNİYETİN PEŞİNDEN"

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, katıldığı bir televizyon programında 'Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır' dedi, Sözcü TV Sunucu Fatih Portakal açıklamaları sert sözlerle eleştirdi. Portakal, "Gitmeyin böyle zihniyetin peşinden. Bunlar zararlı, insanı sömüren zihniyet." dedi.


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"KULLANDIĞINIZ ÜSLUP DOĞRU DEĞİL"

Bu sözlerin ardından yayına bağlanan Cemal Canpolat, Fatih Portakal'a tepki gösterdi. Canpolat "Sizin gazeteci olarak kullandığınız üslüp doğru değil. Hedef göstererek doğru yapmıyorsunuz." dedi.

TELEFONU YÜZÜNE KAPATTI

Portakal'ın da Canpolat'a tepki göstermesiyle CHP'li Canpolat canlı yayında telefonu Portakal'ın yüzüne kapattı.

CHP İSTANBUL YARIŞINDA ADAM ADAMA MARKAJ

Öte yandan CHP’de Genel Merkez ve değişimciler arasında İstanbul İl Kongresi öncesinde kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.

CHP İstanbul İl Kongresi 8 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kongrede değişimcilerin desteklediği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve Genel Merkez’in desteklediği Cemal Canpolat karşı karşıya gelecek. Sandıklar kurulana kadar ikna turlarının devam edeceği, stratejik müdahalelerin yapılacağı, delegelerle bire bir görüşmelerin olacağı belirtiliyor. Parti kulislerinde kurultay sonucunda “burun farklıyla” bir adayın kazanacağı ifade ediliyor.

İMAMOĞLU MÜDAHİL İDDİASI

Partili bir kurmay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun il kongresine müdahil olduğunu iddia ederek, “Ekrem Bey delegeleri arıyor, arattırıyor. Kokteyllerde delegelerle biraraya geliyor. Evet İmamoğlu partimiz içerisinde bir siyasetçi ama kongreden sonra yerel seçim çalışmaları olacağından Ekrem Bey’in bu kadar gövdesiyle bu işin içerisinde olması yerel seçim çalışmalarındaki birlikteliği zayıflatacak. Bu artık taraflaşma gibi. Bir tarafta Ekrem Bey var, Özgür Özel bile yok. İstanbul’un kendi iç hesaplaşması. Bu tamamen Ekrem Bey ile Kemal Bey arasındaki bir konuya dönüştürüldü” yorumunu yaptı.

‘KAZANAN KILIÇDAROĞLU OLUR’

Kurmaylar, İstanbul’u değişim grubu alsa bile delegenin, 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini düşünüyor.

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Yorumlar

hasel

KK lu kim ki M.Kemal ile bir tutuyorsun.Yalakalık yapan adam.Siz kk lunu tanıyamamışsınız.Ben tanıtayım da bari öğren:İçinde,dedesinden kalan devlete kini olan,yalan ve bozgunculuk makinası zavallı zevat.Sanırım bu tarifle öğrenirsiniz.

Nur

Mustafa kemal olsa pkk yı desteklermiydi fötöyü desteklermiydi tc ni avrupada jurnellermiydi adamın bir adı yalan makinası o sizin adamınız türkiyeyi türkleri bağlamaz varın tapının
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