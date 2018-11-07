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Canlı yayında açıkladı! 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi...'

Spor yorumcusu Okan Koç, Cocu sonrası teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'yle adı anılan Ersun Yanal ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:44
Canlı yayında açıkladı! 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi...'

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi gündemde olan Ersun Yanal ile ilgili eski futbolcu ve spor yorumcusu Okan Koç'tan flaş bir açıklama geldi. Ersun Yanal ile Fenerbahçe iddiaları hakkında telefonda görüşme yaptığını belirten Okan Koç, "Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor" dedi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştı mı?

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Okan Koç, "Ersun hoca ile dün akşam konuştum. Hocam var mı böyle bir şey diye sordum. 'Yok Okan, beni hiç kimse aramadı' dedi. Kendi ifadesi aynen böyle" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor"

Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'yi çalıştırma konusunda istekli ve heyecanlı olduğunu belirten Okan Koç, "Kim istemez ki Fenerbahçe'yi çalıştırmayı. Ersun Yanal da ister. Bu takımı şampiyon yaptı. Bence 1 şansı daha olmalı. Fenerbahçe'nin bir an önce Ersun Yanal ile anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ersun Hoca çok heyecanlı ve Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyor. Bu konuda çok istekli" dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:44
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Okan Koç
  4. Canlı yayında açıkladı
  5. bomba iddia

YORUM YAZ

  • rasko fblırasko fblı1 sa önce
    olabılır ben fenerbahçe taraftarı olarak bence artur zıko gelmesını ısterım tabıkı bu benım görüşüm bırazda futbolcularımız çok gevşek takım ıçınde forma savaşı verılmesı şart
Bugünkü Akit

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