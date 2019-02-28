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Canlı yayında açıkladı: Aziz Yıldırım TFF'nin başına geçiyor

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, katıldığı bir programda, "TFF başkanlığı için sayın Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı." dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:25
Canlı yayında açıkladı: Aziz Yıldırım TFF'nin başına geçiyor

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, Yıldırım Demirören'in görevini bırakması sonrası, "TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Demirören'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

"İddia değil bu, çok sağlam bilgi"

Yıldırım Demirören'in istifasını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, "Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bir bilgi aldım. TFF başkanlığı için sayın Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı." dedi. Doğan'ın bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:25
  1. Aziz Yıldırım
  2. TFF

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  • cemaleddincemaleddin15 dk önce
    acaba tarafsiz olabilirmi?

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