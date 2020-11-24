CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş Bülent Arınç açıklaması... Bülent Arınç görevden mi alındı? İşte tüm gerçekler...
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Peki gerçekten istifa mı etti yoksa görevden mi alındı? Arka planda yaşananlar ve işte tüm gerçekler...
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden sert bir dille eleştirmesinin ardından Arınç istifa ettiğini açıkladı.
Peki gerçekten istifa mı etti yoksa görevden mi alındı?
O isim yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında, Bülent Arınç gerçeğinin tüm ayrıntılarını anlatıyor.
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