  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş Bülent Arınç açıklaması... Bülent Arınç görevden mi alındı? İşte tüm gerçekler...
Gündem

CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş Bülent Arınç açıklaması... Bülent Arınç görevden mi alındı? İşte tüm gerçekler...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Peki gerçekten istifa mı etti yoksa görevden mi alındı? Arka planda yaşananlar ve işte tüm gerçekler...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:00:00 -
CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş Bülent Arınç açıklaması... Bülent Arınç görevden mi alındı? İşte tüm gerçekler...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden sert bir dille eleştirmesinin ardından Arınç istifa ettiğini açıkladı. 

Peki gerçekten istifa mı etti yoksa görevden mi alındı?

O isim yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında, Bülent Arınç gerçeğinin tüm ayrıntılarını anlatıyor.

Canlı yayınlarımızı Yeni Akit YouTube kanalımızdan takip edin

 

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Tıkla ve hemen izle:

https://www.youtube.com/watch?v=BxL5_7fKCJI&feature=youtu.be

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar
Spor

17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK, 17 futbolcusu koronavirüse yakalandığ..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay