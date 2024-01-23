Canlı yayın konuğu Albayrak'ın çıkışı: Zileli'ye 'Sen loser gazetecisin' diyerek yükseldi! Türkiye'de ilk sıraya girdi

Rasim Ozan Kütahyalı, Barometre programıyla ekranlara geliyor.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda, karşılıklı tartışmalar sosyal medyada gündem oluyor.

Programın yeni bölümünde ise konuklar, araştırmacı yazar Mustafa Albayrak ve gazeteci Ümit Zileli oldu.

İki ismin karşı karşıya geldiği konu ise yerel seçim oldu.

Ümit Zileli'nin, Albayrak'a "Ben hiç olmazsa Fethullah Gülen gibi i... aynı yolda yürümedim." demesi hararetin yükselmesine neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun üzerine Albayrak ise şunları söyledi:

Siz şu anda yürüyorsunuz.. Tamam o zaman 2019 ve 2024'de Fetullahçılarla aynı adaya oy verenler şer...dir. PKK'lılarla birlikte aynı siyasileri destekleyenler şer...dir.

Tansiyonun giderek yükselmesiyle Kütahyal,ı araya girmek istedi ancak başarılı olamadı.

"Maaşın kadar konuş, loser bir gazetecisin"

Zileli'nin daha sonra "Sen bana diyorsun ama kıvırarak söylüyorsun." demesi üzerine Albayrak, bu kez Zileli'nin şahsına ithafen şu ifadeleri söyledi:

Ya Ümit abi, maaşın kadar konuş. Maaş aldığın yere senin putuna saldırıyorum. Bak bu derece kaba olmak istemezdim ama.. Bak loser bir gazetecisin.

Bunun üzerine Zileli, "Çok küçülüyorsun." yanıtını verdi.

Yayını terk etti

Bunun üzerine Kütahyalı, reklam arasına girdi ancak ikili arasındaki gerginlik son bulmadı. Ümit Zileli, "Ben yorum yapmayacağım." diyerek yayını terk etti.