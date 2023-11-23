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Spor Canlı yayın karıştı! Esip gürleyen Tahir Kıran yayını terk etti
Spor

Canlı yayın karıştı! Esip gürleyen Tahir Kıran yayını terk etti

Yeniakit Publisher
2023-11-23 18:05:00 -
Canlı yayın karıştı! Esip gürleyen Tahir Kıran yayını terk etti

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı ve Çaykur Rizespor eski başkanı Tahir Kıran, Tivi 6 kanalındaki Womengool programında sinirlerine hakim olamadı ve yayını terk etti.

Womengool programında Ankara Barosu Kadın Futbol Takımının oyuncuları Avukat Derya Çağlayan ve Gizem Ece Atasoy katıldı. İki isim 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme projesi için yayında olduklarını söyledi.

Program moderatörü daha sonra Tahir Kıran’ı yayına bağlattı. Tahir Kıran’ın yayına bağlanmasının ardından iki kadın avukat ve futbolcu, Kıran’ın Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusuna yönelik paylaşımını kabul etmediklerini söyleyerek yayını terk etti.

Derya Çağlayan, “Tahir Kıran’ın Maria’ya yapılan talihsiz açıklamanın sahibi olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik programa katılmazdık” diyerek yayından ayrıldı. Gizem Ece Atasoy da Çağlayan’a destek verdi ve “Böyle önemli bir günde bizi beyefendiyle aynı yayına almanız manidar” diyerek yayını terk etti. 

Programa katılan Tahir Kıran, “Maria diye bir futbolcu yoktu. Popülizm yapmayın” diyerek sözlerine başladı ve yayını terk eden kadınların daha savundukları futbol takımından bihaber olduklarını söyledi. Kıran daha sonra, “Böyle birilerinin yayında olacağını söylemediniz. Sizi protesto edecekler demediniz” dedi.

Konukların olduğu zaman beni yayına almayacaksın” diyen Tahir Kıran, “Samimiyetine güvenerek yayına bağlandım. Tezgah kurdunuz. Kadına şiddet bilmem ne. O projeyle ilgili beni neden yayına bağladınız? Beni lütfen iyi dinleyin. Oraya iki kadın koymuşsunuz. ‘Bilmem ne sporun Maria diye sporcusu var’ diyorlar. Mariam var. Ben o maça gitmedim. TFF’dekilere baskı yapanlar maça gitmediğimi de bilmiyorlar. Beylerbeyi’nin kulüp başkanı olmadığımı da bilmiyorlar. Bir şey bilmeden tezgah kuruyorlar ve beni tuzağa düşürüyorsunuz” diye eleştirilerde bulundu.
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