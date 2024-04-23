Canlı yayın! Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) son yolculuğuna uğurlanıyor!
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için Fatih Camii'nde İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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