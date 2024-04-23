  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar kardeşler, resmen kudurttu! Bu nasıl bir kepazeliktir Allah aşkına

Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı

Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

Erdoğan’dan, flaş revizyon adımı! As kadroda büyük değişiklik

MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

'Bu vazifeyi kabullendim' dedi! İsmailağa cemaatinin yeni lideri olarak açıklandı

İYİ Parti’de büyük rezalet patlak verdi! O gelişmeyi duyan, kulaklarına inanamadı

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Bahçeli, o sözlerine çok sert tepki göstermişti! Bakan Şimşek’ten flaş açıklama geldi
Gündem Canlı yayın! Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) son yolculuğuna uğurlanıyor!
Gündem

Canlı yayın! Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:57:00 - 2024-04-23 17:30:34

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için Fatih Camii'nde İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü
Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Gündem

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu
Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu

Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!
Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!

Gündem

Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!

Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı
Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı

Gündem

Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı

Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çirkin paylaşımlar! Yazıklar olsun...
Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çirkin paylaşımlar! Yazıklar olsun...

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çirkin paylaşımlar! Yazıklar olsun...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı

TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı
TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı

Gündem

TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı

Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi
Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi

Gündem

Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi

Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı
Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı

Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi!
Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi!

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23