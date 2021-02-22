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Gündem CANLI YAYIN! 28 Şubat’ın o mağdur isimlerinden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! 28 Şubat’ın o mağdur isimlerinden canlı yayında flaş açıklamalar

Türk siyasi tarihinde ‘postmodern darbe’ olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997’deki darbenin üzerinden 24 yıl geçti. Büyük bir travmaya neden olan 28 Şubat mağdurlarından Gülşen Demirkol ve İlknur Daşdemir ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında o kara günleri ve bugün yapılması gerekenleri anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 19:59:00 -
CANLI YAYIN! 28 Şubat’ın o mağdur isimlerinden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Beş gün sonra 28 Şubat’ın yirmi dördüncü yıldönümü. ‘28 Şubat bin yıl sürecek’ denilen o karanlık dönemin mağdurlarından Gülşen Demirkol ile İlknur Daşdemir’den canlı yayında flaş açıklamalar.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGqWVvyNvbo&feature=youtu.be 

 

 

 

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