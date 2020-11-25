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Ekonomi Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı
Ekonomi

Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:08:42 -
Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı

ANKARA (AA) - Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine, "yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmün yürürlük tarihi 2 yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin, "canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmünün yürürlük tarihi 2 yıl daha uzatılarak 7 yıla çıktı.

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