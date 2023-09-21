Canlı Anlatım: Club Brugge Beşiktaş (Konferans Ligi maçı)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
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74'
Sarı Kart | Club Brugge
Club Brugge takımında Raphael Onyedika, sarı kart görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
73'
Korner | Club Brugge
Maxim De Cuyper ile Club Brugge takımı köşe vuruşu kullanacak.
70'
Engellenen Şut | Club Brugge
Hugo Vetlesen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
66'
Oyuna Girme | Beşiktaş
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Milot Rashica çıkıyor ve yerine Onur Bulut oyuna giriyor.
66'
Oyuna Girme | Beşiktaş
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jackson Muleka çıkıyor ve yerine Baktiyor Zaynutdinov oyuna giriyor.
64'
Korner | Club Brugge
Club Brugge, Casper Nielsen ile köşe vuruşu kullanıyor.
63'
Engellenen Şut | Club Brugge
Club Brugge takımından Hugo Vetlesen çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
61'
Oyuna Girme | Club Brugge
Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Michal Skoras çıkıyor ve yerine Casper Nielsen oyuna giriyor.
60'
Korner | Club Brugge
Club Brugge, Michal Skoras ile köşe vuruşu kullanıyor.
57'
İsabetsiz Şut | Club Brugge
Igor Thiago şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
56'
Korner | Club Brugge
Maxim De Cuyper ile Club Brugge takımı köşe vuruşu kullanacak.
54'
Engellenen Şut | Beşiktaş
Arthur Masuaku tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
46'
Engellenen Şut | Beşiktaş
Beşiktaş takımından Vincent Aboubakar şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor...
45+1
Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona eriyor.
45
İlk devrenin sonuna 1 dakika ekleniyor
42'
İsabetsiz Şut | Beşiktaş
Jackson Muleka şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
40'
Sarı Kart | Club Brugge
Club Brugge takımında Brandon Mechele, sarı kart görüyor.
36
Masuaku uzun topla Aboubakar'ı kaçırmak istedi ancak top Simon Mignolet'in kontrolünde auta çıktı.
28'
Amartey'in pas hatasında Club Brugge hızlı geldi ancak Bailly araya girmeyi başardı.
20'
Ofsayt | Club Brugge
Igor Thiago ofsayta yakalanıyor.
19'
İsabetsiz Şut | Club Brugge
Club Brugge takımından Igor Thiago tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
17'
Korner | Club Brugge
Maxim De Cuyper ile Club Brugge takımı köşe vuruşu kullanacak.
16'
Engellenen Şut | Club Brugge
Club Brugge takımından Kyriani Sabbe şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
13'
Engellenen Şut | Beşiktaş
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
11'
Engellenen Şut | Club Brugge
Hugo Vetlesen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
10'
Korner | Club Brugge
Club Brugge, Maxim De Cuyper ile köşe vuruşu kullanıyor.
9'
Korner | Club Brugge
Michal Skoras ile Club Brugge takımı köşe vuruşu kullanacak.
8'
İsabetsiz Şut | Club Brugge
Club Brugge takımından Hans Vanaken şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
3'
Korner | Club Brugge
Maxim De Cuyper ile Club Brugge takımı köşe vuruşu kullanacak.
3'
Engellenen Şut | Club Brugge
Brandon Mechele tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
2'
Korner | Club Brugge
Michal Skoras ile Club Brugge takımı köşe vuruşu kullanacak.
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'la Belçika temsilcisi Club Brugge karşı karşıya geliyor.
İlk yarı oynanıyor
Beşiktaş: 0
Club Brugge: 0
Goller:
İLK 11'LER
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Avrupa'da 237. karşılaşm
Beşiktaş, Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 237. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 236 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.
Bu sezon namağlup
Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.
Club Brugge'la 4. kez
Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa sahnesinde 4. kez rakip olacak. Geride kalan 3 müsabakanın 2'sini Brugge, 1'ini ise İstanbul temsilcisi kazandı.Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Beşiktaş da 2006-2007'de UEFA Kupası grup aşamasında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı
Aleksei Kulbakov düdük çalacak
Bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak. Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.
Club Brugge Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri