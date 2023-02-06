Canlı altın fiyatları: Deprem nedeniyle bu hafta altın fiyatları şaşırtabilir! Kritik uyarı: Çeyrek, gram altın fiyatları 6 şubat alış -satış tablosu

ALTIN FİYATLARI bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte emrak edilen güncel rakamlar...

“Aradaki dönemde altının cazibesini azaltabilir” Deprem nedeniyle bu hafta altın fiyatları şaşırtabilir! Altın fiyatlarındaki geri çekilme yatırımcıyı tedirgin ederken Para Piyasaları Uzmanlarından yeni tahminler geldi.

Spot altın, seansın erken saatlerinde 6 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra %0,6 artışla 1.876,61 dolara yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri en son %0,7 artışla 1.888,80 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD’deki istihdam artışının geçen ay keskin bir şekilde hızlandığını ve işsizlik oranının 54 yılın en düşük seviyesi olan %3,4’e düştüğünü gösteren verilerin ardından Cuma günü %2’den fazla düştü. OCBC FX stratejisti Christopher Wong, şu değerlendirmeyi yapıyor:

Piyasalar başlangıçta, yani FOMC sonrası ancak tarım dışı istihdam açıklanmadan önce, ilk faiz indiriminin 2023 3. çeyrekte geleceğini tahmin ediyordu. Ancak ilk indirim için beklentiler şimdi Kasım-Aralık 2023’e ertelendi. Piyasalar şimdi Fed’in en yüksek oranı (hala %5 civarında) daha uzun süre tutmasını bekliyor. Bu, aradaki dönemde altının cazibesini azaltabilir.

“Altın fiyatları bu aralıkta olacak”

Bu bahisler, dolar endeksinin %0,2 yükselmesine yardımcı oldu. Ayrıca, diğer para birimlerini tutan alıcılar için maliyeti yükselterek altın üzerindeki baskıyı artırdı. Marex analisti Edward Meir, aylık bir notta şu hususların altını çiziyor:

Altın fiyatlarının 1.820-1.950 dolar arasında olacağını öngörüyoruz. Ancak ileriye baktığımızda, özellikle (düşüneceğimiz gibi) düşen faizler ve daha zayıf bir dolar olasılığına odaklandığımızda (düşündüğümüz gibi) daha yapıcıyız.

İstihdam verisi, Fed’den beklentileri değiştirdi

ABD istihdam artışı, Aralık ayındaki artışın neredeyse iki katı olan 517.000 pozisyon eklenerek Ocak ayında keskin bir şekilde hızlandı. kriptokoin'in aktardığı haberde: İşsizlik oranı, %3,4’e gerileyerek, sıkı bir işgücü piyasasına işaret etti. OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, “Bu veriler, Fed’in ileriye dönük olarak biraz daha agresif kalması gerekebileceği argümanına destek katacak,” diyor. Altın neden çöktü? Uzmanlar altındaki gerilemenin tarım dışı istihdam verileri nedeniyle gerçekleştiğini ve ons altın bu yüzden düştüğünü söyledi.

TD Securities emtia piyasaları stratejisi başkanı Bart Melek ise ABD’de istihdam ve diğer veriler sağlam olmaya devam ettiği sürece, ABD merkez bankasının ihtiyatlı davranmasını beklemeye başlamamız gerektiğini düşünüyor.

Altın fiyatları tahmini oluşturmaya yardımcı olabilecek matematik

Antipodes Partners, multi-milyar Avustralya hedge fonunda makroekonomik analist ve portföy yöneticisi olan Rameez Sadikot, ‘temel matematiğin’ altının gerçeğe uygun değeri hakkında bazı bilgiler sağlayabileceğini söylüyor. Antipodes podcast’inde konuşan Sadıkot, matematiğinin temelini oluşturan bir başlangıç ​​varsayımının, altının sadece bir değer deposu değil, gerçek bir para biçimi olduğunu gösterdiğini kaydediyor. Bu bağlamda analist, şu açıklamayı yapıyor:

Yani verilen altın dolar cinsinden fiyatlanıyor. Mevcut ABD doları stokunu (kolayca nakde çevrilebilir olanı) yer üstü altının hacmine bölecek olsaydık, teorik olarak altının uzun vadeli bir adil değerini tahmin edebiliriz. Şimdi bu rakamları yaptığımızda, ton başına yaklaşık 2.900 dolarlık bir altın fiyatı elde ediyoruz. Bu bugünkü 1.900 dolardan yaklaşık %60 daha yüksek. Bunu düşünmenin bir başka yolu da, bugünün fiyatlarıyla dünyada doları külçeye çevirmeye yetecek kadar altın olmaması. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için fiyatın %60 daha yüksek olması gerekiyor.

Analist, uygulamanın teorik olduğunu belirtiyor. Ancak bugünkü altın fiyatı ile merkez bankaları tarafından basılan dolar miktarı arasındaki yer üstü altın stoğuna göre ‘temel bir kopukluğu’ vurguladığını belirtiyor.

BRIC’ler altın fiyatlarını yükseltebilir

Sadıkot ayrıca, Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya’ya karşı batı yaptırımlarının, istemeden de olsa altın fiyatını yükseltmek için bir katalizör olabileceğine inanıyor. Bu doğrultuda, “Sanırım bu Rusya-Ukrayna çatışmasına tarihte bir dönüm noktası olarak bakabiliriz” diyor. Ayrıca, şu değerlendirmeyi paylaşıyor:

Batı, Rusya’yı SWIFT ödeme sisteminden çıkararak, aslında Rusya’nın itibari para rezervlerini değersiz hale getirerek ve yaptırımlarla birleştiğinde Rusya’yı dizlerinin üstüne çökerteceğini ummuştu. İstenmeyen sonuç, batıdaki bağlantısız uluslara açık bir mesaj gönderildi ve bu, Batı’nın ulusal rezervleri önceden haber vermeksizin işe yaramaz hale getirebileceği. Doların bu yakın zamanda silah haline getirilmesi, pek çok kişinin doların statüsünün ne kadar süre tartışmasız kalacağına dair sorulara yol açabilir. Bazı ülkeler, özellikle BRIC bloğunda, külçe için itibari para satarak bu belirsizliğe hemen yanıt verdiler.

“Bunlar, altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir”

Piyasa analisti James Hyerczyk’e göre, yatırımcılar, Fed’in faiz artırımlarının en azından Haziran’a kadar uzaması olasılığını hesaba katmak için portföylerinde ayarlamalar yaparken, satıcılar bu hafta trade hakim olmaya devam edebilir. Analist, satışların çok uzun sürmesini beklemiyor. Çünkü Fed ve diğer merkez bankaları faiz artırma kampanyalarının sonuna yaklaşıyor. Ancak analist, zamanın nakit olduğunu belirtiyor ve bu nedenle yatırımcıların portföylerini yeniden dengelemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca analist, şu yorumu yapıyor:

Aynı zamanda, geçen yıl merkez bankalarının alıcı olduğu haberleri uzun vadeli bir yükseliş işareti. Çünkü altın için bir zemin veya büyük bir destek oluşturuyor. Ancak, merkez bankaları yılın ilerleyen zamanlarında faiz oranlarını düşürmeye başlarsa pozisyonlarının bir kısmını satmaya başlayabilecekleri için durumu izlemeye devam etmemiz gerekecek.

ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2023 GÜNCEL

Gram altın fiyatı alış: 1.136,55 satış: 1.136,75

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.898,00 satış: 1.919,00

Yarım altın fiyatı alış: 3.795,00 satış: 3.838,00

Tam altın fiyatı alış: 7.769,00 satış: 7.843,00

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 7.710,00 satış: 7.780,00

Ata altın fiyatı alış: 7.652,18 satış: 7.842,33