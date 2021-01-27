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Yerel Canlarını tehlikeye attılar! Antalya'da inanılmaz anlar
Yerel

Canlarını tehlikeye attılar! Antalya'da inanılmaz anlar

Antalya'da olumsuz hava koşullarına rağmen sadece fotoğraf çekebilmek için sahile giden vatandaşlar ağızları açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 16:05:00 -

Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtına, Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşmasına sebep oldu. Sahilde oluşan dalgalar yer yer şiddetini arttırarak 7 metre yükseklikteki yola kadar ulaştı. Vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeden sahile fotoğraf çektirmeye geldi.

Sahile fotoğraf çektirmeye gelen Ali Tezcan isimli vatandaş, “Bu muhteşem bir doğa olayı, seyretmeye geldik. Biraz sonra döneceğiz. Çok soğuk değil ama fırtına biraz etkiliyor. Ağaçlar falan yıkıldı. Dalgalar biraz çekildi sabah daha fazlaydı. Biz alışkınız Antalya olarak. Seyrediyoruz gece yarısına kadar sürer diye düşünüyorum hem izliyoruz hem fotoğraf çekiniyoruz” dedi.

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