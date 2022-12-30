Canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştılar! 2 kişi patlamadaki yangından böyle kurtulmaya çalıştı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda yaşanan patlamanın ardından meydana gelen yangında 2 kişinin kendini kurtarmaya çalıştığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 kişinin klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansıdı.
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır 5 kişi ise yaralandı.
Klimanın bulunduğu pencereden çıkmaya çalıştılar
Yangının çıkmasının ardından işletmenin üst katında bulunan iki kişinin can havli ile klimanın bulunduğu pencereden çıkma çabaları o anda etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kameraya yansıyan görüntülerde iki kişinin pencere önündeki klimayı iterek çıkmaya çalıştıkları görülüyor.