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Yerel Canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştılar! 2 kişi patlamadaki yangından böyle kurtulmaya çalıştı
Yerel

Canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştılar! 2 kişi patlamadaki yangından böyle kurtulmaya çalıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda yaşanan patlamanın ardından meydana gelen yangında 2 kişinin kendini kurtarmaya çalıştığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 19:54:00 - 2022-12-30 20:01:51

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 kişinin klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansıdı.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır 5 kişi ise yaralandı.

Klimanın bulunduğu pencereden çıkmaya çalıştılar

 

Yangının çıkmasının ardından işletmenin üst katında bulunan iki kişinin can havli ile klimanın bulunduğu pencereden çıkma çabaları o anda etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde iki kişinin pencere önündeki klimayı iterek çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

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