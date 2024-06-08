  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Canlarını böyle yok saydılar! Görenler şoke oldu
Yaşam

Canlarını böyle yok saydılar! Görenler şoke oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 16:12:00 -

Çanakkale'de kameraya yansıyan bu görüntü herkesi şaşırttı. İkisi çocuk dört kişi aynı motosikletle yolculuk yapı.

Çanakkale'de motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 ‘si çocuk 3 kişide kask olmadığı görüldü. Sadece motosiklet sürücüsünün kask takması ise dikkat çekti.

Çanakkale'de iki kişilik motosiklete 2'si çocuk 4 kişi bindi. Troya Caddesi üzerinde 2 kişilik motosiklete 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. Motosiklete binen 4 kişiden sadece motosiklet sürücüsünde kask olması dikkat çekti. Çocuklardan biri sürücünün önüne ayakta dururken, diğer çocuğun ise erkek ile kadının arasında koltukta oturarak gittiği görüldü. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletteki 4 kişi hiçbir şeye aldırmadan yollarına devam etti.

Marmara Denizi'ne bakın neden yapay resif bırakıldı
Marmara Denizi'ne bakın neden yapay resif bırakıldı

Yaşam

Marmara Denizi'ne bakın neden yapay resif bırakıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eber Gölü'nde doğal yaşam görüntülendi
Eber Gölü'nde doğal yaşam görüntülendi

Yaşam

Eber Gölü'nde doğal yaşam görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23