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Aktüel Çankırı'da "Şehit Öğretmenler Fotoğraf Sergisi" açıldı
Aktüel

Çankırı'da "Şehit Öğretmenler Fotoğraf Sergisi" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:58:18 -
Çankırı'da "Şehit Öğretmenler Fotoğraf Sergisi" açıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Şehit Öğretmenler Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından kentteki bir alışveriş merkezi önünde açılan sergide, 2'si Çankırılı 78 şehit öğretmenin fotoğrafları yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit öğretmenler ve tüm şehitler için dua edildi.

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de 22 yıllık öğretmen olduğunu söyledi.

Öğretmenleri geleceğin mimarları olarak gördüğünü belirten Korkmaz, "Hepimizin örnek aldığı, gerçekten de örnek olan birçok öğretmenimiz vardır. Kısacası bir öğretmeni tarif etmem gerekiyorsa, geleceğin mimarı olarak görüyorum. Geleceği inşa eden ilim öncüleri olarak görüyor ve kabul ediyorum." dedi.

Şehidin kanının düştüğü her yerin kutsal olduğunun altını çizen Korkmaz, "Vatan bu yüzden bizim için kutsaldır. Vatanın her karışında, her taşında şehit kanlarımız var. O kanların arasına, geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizin kanının düşmesi de ayrı bir handikaptır. Yarınları inşa etmek için vatana, millete hizmet edecek nesilleri yetiştirmek için köy köy, kasaba kasaba en ücra noktalara kadar gidip fedakarca görev yapmak isteyen geleceğin mimarlarını şehit etmek, onları katletmek insanlığa büyük bir ihanettir." diye konuştu.

TÜRKAV Çankırı Şube Başkanı İsa Bölükbaşı da öğretmenlerin, eserleriyle yaşadığını ve hiçbir zaman ölmeyeceklerini vurguladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, saygı ve şükranla anan Bölükbaşı, "Ezanı susturmak, göklerdeki al bayrağı indirmek, bu güzelim vatanı bölmek isteyenler şunu unutmasınlar ki çabalarınız beyhude, çünkü arkasını devlete dayayan, devlet ile el ele verip milleti için çalışan Türk milliyetçileri olduğu sürece hevesleriniz kursaklarınızda kalacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 29 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.


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