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Aktüel Çankırı'da kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza
Aktüel

Çankırı'da kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:00:20 -
Çankırı'da kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kumar oynatıldığı tespit edilen evdeki 14 kişiye 32 bin 25 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, H.K. ve E.K'ye ait binada yapılan aramada, evde 14 kişinin bulunduğu, bunlardan 9'unun kumar oynadığı belirlendi.

Evdeki 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza verilirken kumar oynayan 9 kişiye de ayrıca 11 bin 25 lira ceza uygulandı.

Ev sahiplerine de kumar için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

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