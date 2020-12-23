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Aktüel Çankırı'da kayıp 75 yaşındaki kadının cesedi bulundu
Aktüel

Çankırı'da kayıp 75 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:12:03 -
Çankırı'da kayıp 75 yaşındaki kadının cesedi bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 22 gündür kayıp olan 75 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Sevim Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Yaşlı kadın, köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Karadayı köyü yakınlarında ölü olarak bulundu.

Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bölgede 22 gün boyunca AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ve Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı emrinde görevli kadavra ve iz takip köpekleri arama çalışması gerçekleştirmişti.

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