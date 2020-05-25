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Aktüel

Çankırı'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:30:59 -
Çankırı'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Ramazan Kaparkaya'ya (45) ulaşmak için Samsun'dan gelen AFAD arama timinin de desteğiyle çalışmalar sürüyor.

Eğitimli köpeğin de kullanıldığı çalışmalarda henüz Kaparkaya'ya ait ize rastlanamadı.

Çakırbağ köyünde 4 gün önce ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Ramazan Kaparkaya'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, bölgede köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.


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