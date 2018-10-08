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Çankırı'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
Çankırı'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaparak, trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara uymayan araçları havadan tespit etti.

Jandarma trafik ekiplerince D-100 karayolu üzerinde, hem havadan hem de karadan 'sağ şeritte-bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme’ gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla trafiğin yoğun olduğu karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulandı. Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Havadan yapılan tespitler sonucunda 14 araca kural ihlalinden dolayı toplamda 6 bin 854 TL ceza uygulanırken 3 araçta trafikten men edildi. Yapılan uygulamada toplamda 163 araç ve 154 şahıs sorgulandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
  1. Çankırı
  2. helikopter ve drone destekli trafik denetimi
  3. Trafik denetimi

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