Çankırı'da gazeteciler Çorum'da arkeologlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kentteki gazeteciler, AA muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi. Bizim Çankırı Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Kör, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları, haberde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşamda ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı karesine oy kullandı.

Ali Kör, yaptığı açıklamada, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorluk çektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çekmiş olduğu fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Kör, "Meslektaşlarımızın zor şartlar altında bu kadar güzel kareler çıkarması gerçekten takdir edilecek bir durum. Fotoğraflar gerçekten çok etkileyiciydi. Tarihe ve hafızalarımıza kazınacak bu fotoğrafların ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Çankırı Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir de haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşamda ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğrafını oyladı. Demir de Anadolu Ajansının bir asırdır Türk milletinin kalemi ve sesi olduğunu belirtti.

AA'nın hem ulusal hem de yerel basına büyük katkısı olduğunu dile getiren Demir, "Anadolu Ajansını bu tür çalışmalarından dolayı kutluyorum. Oylamaya konulan fotoğrafların her biri birbirinden güzel ve anlamlı. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum."

- Arkeologların tercihi "Muhammed bebeğin mutluluğu" oldu

Çorum'da da arkeologlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri "Korunması Gereken Kültür Varlığı" tescili bulunan Çorum Müzesinde inceleyen arkeologlar Resul İbiş, Özge Eren, Firdevs Yıldırım ve Melih Başköy, beğendikleri fotoğraflara oy kullandı.

Arkeologlar yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" ve haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafını beğenerek oyladı.

Resul İbiş, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye ve dünya gündemini insanların görsel belleğine sunduğunu belirten İbiş, Çorum'un arkeolojik olarak dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu, gelecek yıllarda arkeolojiyle ilgili de görseller görmeyi arzuladıklarını kaydetti.