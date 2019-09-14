Çankırı'da deprem! Son dakika deprem haberi
Çankırı'da korkutan deprem. Çankırı bugün 5. kez sallandı. İşte, son dakika deprem haberi…14 Eylül 2019 Cumartesi 22:49
Çankırı'da korkutan deprem. Çankırı bugün 5. kez sallandı. İşte, son dakika deprem haberi…
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te, 10.25 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
5. kez sallandı
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, saat 14.46'da 4,3 ve saat 21.08'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.
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