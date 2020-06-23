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Gündem

Çankırı'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:00:00 -
Çankırı'da deprem

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti. 

 

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