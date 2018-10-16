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Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu biri sözde üst düzey 6 kişi yakalandı.

16 Ekim 2018 Salı 22:58
Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri üst düzey yönetici olduğu öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:58
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