Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu biri sözde üst düzey 6 kişi yakalandı.16 Ekim 2018 Salı 22:58
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri üst düzey yönetici olduğu öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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