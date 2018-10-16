Çankırı'da biri üst düzey 6 DEAŞ'lı enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çankırı İl Emniyet Müdürlüğümüzce terör faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik titizlikle sürdürülen uzun süreli istihbari çalışmalar neticesinde; Çankırı il merkezinde ikamet ettiği tespit edilen birisi üst düzey olmak üzere B.Z., A.K., B.K., A.H., H.K., A.K. isimli 6 DEAŞ terör örgütü mensubu gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çankırımızın huzurunun devamı için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."