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Çankırı'da biri üst düzey 6 DEAŞ'lı enselendi

Polis, DEAŞ terör örgütü üyesi 1'i üst düzey 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

16 Ekim 2018 Salı 22:17
Çankırı'da biri üst düzey 6 DEAŞ'lı enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çankırı İl Emniyet Müdürlüğümüzce terör faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik titizlikle sürdürülen uzun süreli istihbari çalışmalar neticesinde; Çankırı il merkezinde ikamet ettiği tespit edilen birisi üst düzey olmak üzere B.Z., A.K., B.K., A.H., H.K., A.K. isimli 6 DEAŞ terör örgütü mensubu gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çankırımızın huzurunun devamı için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:17
  1. Çankırı
  2. DEAŞ

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