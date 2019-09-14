Çankırı'da bir korkutan deprem daha! Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 3 dakika arayla 4,1 ve 3,7 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. AFAD, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.

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