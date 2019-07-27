Çankırı'da 3.2 şiddetinde korkutan deprem Çankırı'da merkez üssü Eldivan olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 16.26'da merkez üssü Çankırı Eldivan olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

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