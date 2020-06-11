Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş için veda programı

ÇANKIRI (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Hamdi Bilge Aktaş için veda programı düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Aktaş, mülki idare amirliğinin süreli bir meslek olmadığını söyledi.

Mülki idare amirliği sisteminin çok organize bir meslek olduğunu belirten Aktaş, "Üç seneye yakındır buradayız. Biz Çankırı halkından razıyız. Hakikaten devlete Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan bir bağlılığı olan Anadolu insanlarının yaşadığı bir şehrimiz Çankırı. Bu nedenle burada elimden gelen hizmetleri yaptığım için rahatım." dedi.

Çankırı'dan ayrılırken gönlünün rahat olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Buraya atanan kardeşimiz de dinamik genç bir kardeşimizdir. Göreve gelen kardeşimiz benden çok daha genç, o nedenle benden daha çok koşturacaktır, Çankırı'ya daha iyi hizmet verecektir. Ankara birikimi, deneyimi vardır. O nedenle Ankara'daki kaynaklara ulaşma açısından da benden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple ilimiz için iyi bir kişidir. Sizler ile birlikte koordinasyon içinde umarım çok güzel hizmetleri olacaktır. Sizlerde hakkım varsa helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi temenni ediyorum."

Veda programının ardından Aktaş, Emniyet Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu görevlileri katıldı.



