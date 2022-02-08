Çankırı okullar tatil mi 9 Şubat! Yarın Çankırı’da okullar var mı?
Hangi illerde kar tatili var 9 Şubat | Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Çankırı’da okullar kaç gün tatil? Çankırı kamu çalışanlarına yarın tatil mi?
Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Çankırı’da yaşayanlar olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını, kamu çalışanlarına izin verilip verilmeyeceğini araştırıyor.
Çankırı okullar tatil mi 9 Şubat! Yarın Çankırı’da okullar var mı?
Çankırı’da 9 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.