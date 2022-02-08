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Eğitim Çankırı okullar tatil mi 9 Şubat! Yarın Çankırı’da okullar var mı?
Eğitim

Çankırı okullar tatil mi 9 Şubat! Yarın Çankırı’da okullar var mı?

Hangi illerde kar tatili var 9 Şubat | Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Çankırı’da okullar kaç gün tatil? Çankırı kamu çalışanlarına yarın tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 20:03:00 -
Çankırı okullar tatil mi 9 Şubat! Yarın Çankırı’da okullar var mı?

Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Çankırı’da yaşayanlar olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını, kamu çalışanlarına izin verilip verilmeyeceğini araştırıyor.

Çankırı okullar tatil mi 9 Şubat! Yarın Çankırı’da okullar var mı?

Çankırı’da 9 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

 

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