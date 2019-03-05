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Çankırı Lisesinden bir başarı daha

Çankırı Lisesi, Genç Erkek Futsal takımı, Karabük’te de düzenlenen futsal grup maçlarında Çankırıyı temsil ederken, grubunda birinci oldu.

05 Mart 2019 Salı 11:15
Çankırı Lisesinden bir başarı daha

Çankırı Lisesi, Genç Erkek Futsal takımı, Karabük’te de düzenlenen futsal grup maçlarında Çankırıyı temsil ederken, grubunda birinci oldu. Yarı finallere katılmaya hak kazanan Çankırılı gençler, ilin gurur kaynağı oldu.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde Genç Erkekler Futsal grup müsabakaları Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Safranbolu Spor Salonunda gerçekleşti. Kız ve erkek kategorilerinde toplam 24 takım 290 sporcu, yer aldı. Genç Erkekler Futsal grup yarışmalarında Ankara, Bartın, Yalova, Çankırı, Bolu, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak illerinden gelen okullar gruplarından çıkmak için mücadele verdi.

 

Grup birinciliği karşılaşmalarında Zonguldak Karadeniz Ereğli Final Temel Lisesi, Ankara Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaşan Çankırı Lisesi yarı finallere katılmaya hak kazandı. Okulun Müdür Güngör Çalışkan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Çetin öncülüğünde Çankırı’ya dönen gençler okullarının gururu haline geldiler.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:15
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Sakarya
  7. Kocaeli
  8. Kastamonu
  9. İstanbul
  10. Çankırı
  11. Bolu
  12. Ankara
  13. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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