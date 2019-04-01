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Çankaya’da yeniden Alper Taşdelen

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’da tarihi oy oranıyla yeniden seçildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:31
Çankaya’da yeniden Alper Taşdelen

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’da tarihi oy oranıyla yeniden seçildi. Günün ilk saatlerinde başarısını vatandaşlarla kutlayan Taşdelen, “5 yılın emeğini taçlandıran bu rekor sonuç bize tarihi bir sorumluluk yükledi. Ankara’ya, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya layık olmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçim başarısını vatandaşlarla kutladı. Seçim Koordinasyon Merkezinde halka seslenen Taşdelen, “Seçimleri tamamlamış bulunuyoruz. Emeğimizin taçlandığı, 5 yılın emeğinin halk tarafından takdir edildiği bir sonuç aldık. Çankaya’da görülmemiş, rekor bir oy oranıyla halkımız bizi yeniden bu göreve layık gördü. Seçimler Ankara’da da zaferle sonuçlandı. Çankaya’dan Ankara’ya taşıdığımız yüzde 78’e varan rekor oy oranıyla Ankara makus talihini yendi. Çankaya kazandı, Ankara kazandı, Türkiye kazandı. Bugün, hepimizin hasretiydi. 25 yıl sonra Ankara yeniden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçti. Artık Ankara’da gerçek bir belediyecilik, halk için belediyecilik yapılacak. 25 yılın en büyük mağduru Çankaya’ydı. Büyükşehir’den Çankaya’ya hizmet gelmedi. Ama biz yine de yılmadık, kavga etmedik. Halkı için çalışan, hizmet üreten bir belediye vardı karşılarında. Aslanlar gibi çalıştık aslanlar gibi Ankara’yı da aldık” diye konuştu.



“Kimseyi ötekileştirmeden hizmete devam”


Seçim çalışmaları kapsamında seçim tutanaklarının hızla girildiği bir sistem kurulduğunuve daha sonuçlar açıklanmaya başlamadan Çankaya’nın, Ankara’nın sonuçlarını aldıklarını dile getiren Taşdelen, sandıklara sahip çıkan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Belediyede 5 yıl boyunca omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Çalışınca oluyor, azimle çalışınca oluyor, dayanışmayla çalışınca oluyor. Halkın çocukları, Mustafa Kemal’in yoldaşları her zaman başaracak. Biz bunu kanıtladık. Bu daha başlangıç çok daha fazlasını başaracağız. Önümüzdeki dönem Çankaya’ya Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini de taşıyacağız. Hizmet noktasında artık Çankaya’nın da önü açık olacak. Bu önümüzdeki 5 yıl boyunca Ankara da Çankaya da çok daha fazla hizmet alacak. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseye ayrım yapmadan siyasi düşüncesine, inancına göre asla kimseyi birbirinden ayırmadan kardeşçe bir belediyeciliği bu dönemde de sürdüreceğiz. Herkesi sevdiğimiz göstereceğiz, biz insanımızı seviyoruz. Yine insanımıza gideceğiz, ihtiyacı olana elimizi uzatacağız ve bu güzel tabloyu çok daha ileriye taşıyacağız. Çankaya Belediyesi bunu tüm çalışanlarıyla yapacak.Çankaya yine Cumhuriyetin kalesi, halkçı belediyeciliğin adı olmaya, yine Mustafa Kemal’in yoldaşı olmaya devam edecek. Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz, hiç kimsenin önünde eğilmeden dimdik durarak çalışmaya devam edeceğiz. Aydınlık Türkiye ancak ve ancak çalışarak olur, bunun somut örneği Çankaya’dır. Önümüzdeki dönemde de yine çok çalışacağız, yine rekorlar kıracağız, yine ilkleri hayata geçireceğiz. Sadece Çankaya’da, Ankara’da değil bütün Türkiye’de ses getirecek hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz.”

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:31
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