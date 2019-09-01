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Çankaya’da asfalt çalışmaları tam gaz

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana ilçenin birçok noktasında tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:07
Çankaya’da asfalt çalışmaları tam gaz

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana ilçenin birçok noktasında tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.


Çankaya Belediyesi sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallede birden tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


İlçede asfaltsız sokak bırakmamak için var gücüyle çalıştıklarını bildiren Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesinin asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana Çankaya’nın sokak ve caddelerine 76 bin ton asfalt serdiklerini söyledi.


Taşdelen, Çankaya’nın 123 mahallede birden tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Çankaya Belediyesinin 60 bin 100 ton tam kaplama, 12 bin 500 ton onarım ve 3 bin 400 ton renkli desenli kaldırım çalışması yaptığını anlattı.


Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi 166 sokak ve caddede tam kaplama, 930 sokak ve caddede onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.


İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Çankaya Belediyesi 7 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:07
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