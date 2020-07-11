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Aktüel

Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası, Çankaya’nın eski Belediye Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 13:26:00 - 2020-07-11 14:12:18
Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi

Çankaya’nın eski Belediye Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen hayatını kaybetti.

Ankara Çankaya’nın eski Belediye Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen, tatil yaptığı Bodrum’da vefat etti. Doğan Taşdelen, halen Çankaya Belediye Başkanı olan Alper Taşdelen’in babasıydı.

Doğan Taşdelen, 1989-1999 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yapmıştı. Taşdelen, DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının yanı sıra, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği görevinde de bulunmuştu.

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