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Gündem "Canımızla kanımızla yanınızdayız" deyip Türkiye'ye geldiler
Gündem

"Canımızla kanımızla yanınızdayız" deyip Türkiye'ye geldiler

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi. Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, "Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye'nin zor gününde yanındayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 08:03:00 -
"Canımızla kanımızla yanınızdayız" deyip Türkiye'ye geldiler

Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.

Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki kalacakları yere uğurlandı.

Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, "Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye'nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye'nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz" dedi.

Xudiyev Rza, son günlerde yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Yorumlar

Fatihin topları

Azerbaycan’dan allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın onlarca uçağı, makam aracı varken, THK’nın bir tane bile yangın söndürme uçağının olmaması birtek bana mı garip geliyor.
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deniz

Cesareti METE HAN’dan, İntikamı ATİLLA’dan, Destanı BİLGE KAĞAN’dan, Gücü ALP ER TUNGA’dan, Umudu KÜR ŞAD’tan, İnancı ALPARSLAN’dan, Kararlılığı FATİH’den, Mücadeleyi ATATÜRK’ten öğrenen yiğitlere selam olsun...!
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