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Gündem Caniliğin hesabı sorulacak! Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastaneye geldi
Gündem

Caniliğin hesabı sorulacak! Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastaneye geldi

Tokat’ta faaliyet gösteren bir özel hastanede, hemşirelerin yoğun bakımda yaşam savaşı veren hastaya yürek sızlatan işkencesine ilişkin, Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastaneye gelerek inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 14:28:00 -
Caniliğin hesabı sorulacak! Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastaneye geldi

 yeniakit.com.tr 

Tokat'taki bir özel hastanede, yoğun bakımda yatan hastaya uygulanan şiddet izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Korkunç olaya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

Tokat Medical Park Hastanesi'nde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır.

Müfettişler hastaneye geldi

Bakan Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler, sabah saatlerinde hastaneye gelerek incelemelerine başladı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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