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Gündem CANiK’ten 15 Temmuz mesajı!
Gündem

CANiK’ten 15 Temmuz mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 11:05:00 -
CANiK’ten 15 Temmuz mesajı!

CANiK’in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma kararlılığına vurgu yaptı. Aral, bu motivasyonla yurt savunması için en iyisini yaparak, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkıyı artırmanın en önemli hedefleri olduğunu belirtti.

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisini ve bağımsızlığını savunduğu bir destan olarak tarihte yerini aldı. Milletimiz, vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bu önemli günde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak ve ülkemizin bağımsızlığını korumak hepimizin görevidir.

CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak, milli savunma sanayimizin gelişmesine ve ülkemizin güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin önemini anladığımız bu dönemde, teknolojik altyapımızı güçlendirerek kabiliyetlerimizi artırıyoruz. CANiK başta olmak üzere grup şirketlerimiz, stratejimiz doğrultusunda gelişim ve başarılarını sürdürüyor.

Bu topraklarda doğup gelişen bir sanayi kuruluşu olarak, devletimizin liderliğinde ülkemizin yürüyüşüne omuz vermeye devam edeceğiz. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedefimizdir.
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15 Temmuz'un yıl dönümünde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hatırlıyor ve demokrasimizin önemini vurguluyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Vatan sevgisi ve milletimizin bağımsızlığına olan inancımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun.

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