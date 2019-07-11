Canikli’den Mayıs ayı cari açık verisi değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Mayıs ayı cari açık rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Canikli’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Cari açık uzun yıllar ekonomimizin en büyük problemi olmuştur. Cari açık nedeniyle ekonomimiz yurt dışından yüz milyarlarca dolar borçlanmak zorunda kaldı, ekonomimizin kırılganlığı arttı, faizler yükseldi. Cari açık nedeniyle ortaya çıkan sürekli kaynak ihtiyacı, ekonomimizi küresel finansal şok ve spekülasyonlara açık hale getirdi. Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Ekonomide yerlilik ve milliliğin ete kemiğe bürünmüş hali, fazla veren bir cari denge tablosudur. Cari açık severler ve cari açığın teknokrat düzeyindeki sorumluları bu tabloya iyi baksınlar. Bakalım ne anlayacaklar.”